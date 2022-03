Dário Essugo bate Luís Figo e faz história com a camisola do Sporting

É o mais jovem jogador do clube leonino a alinhar como titular

Dário Essugo tornou-se no mais jovem jogador do Sporting a alinhar como titular. O médio, com 16 anos, 11 meses e 17 dias, bate Luís Figo, que a 13 de maio de 1990, então com 17 anos, 6 meses e 9 dias, foi titular na derrota no Restelo.

Essugo, aposta inicial frente ao Arouca, ultrapassou o companheiro e amigo sub-18 Gonçalo Esteves, que já esta temporada foi lançado no onze frente a Os Belenenses, na Taça de Portugal, com 17 anos, 7 meses e 17 dias.