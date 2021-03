Dário Essugo: "As lágrimas foram as de um menino que sempre sonhou com este dia"

Médio estreou-se na equipa principal aos 16 anos, o mais novo de sempre no clube, e recorreu às redes sociais para expressar os seus sentimentos.

Dário Essugo deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que o têm apoiado após ter-se tornado o jogador mais novo a estrear-se na equipa principal do Sporting, com apenas 16 anos.

"Ontem foi um dia que, certamente, nunca mais esquecerei... dos melhores dias da minha vida! Sempre sonhei com isto. Conseguir estrear-me na equipa principal do meu clube deixa-me muito feliz. Obrigado à minha família, a todos os treinadores, dirigentes e colegas de equipa. Quero também deixar uma palavra de agradecimento ao Sporting Clube de Portugal por me ter proporcionado este momento e a todos os sportinguistas que me apoiaram nestas últimas horas", começou por escrever o jovem médio nas redes sociais.

"As lágrimas foram as de um menino que sempre sonhou com este dia. É só o começo e agora tenho de trabalhar o dobro para continuar a crescer cada vez mais neste grande clube. Nunca deixem de sonhar! Obrigado a todos vocês", concluiu.