Dar Futuro ao Sporting entrega assinaturas a Rogério Alves a 3 de janeiro

O movimento "Dar Futuro ao Sporting" anunciou este domingo, via comunicado, que vai solicitar a marcação de reunião com Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral, para o dia 3 de janeiro, onde entregará as assinaturas necessárias para a marcação de uma reunião magna de ponto único, a discussão e votação da destituição de todos os órgãos sociais.

"Não nos revemos nesta forma amadora de liderar um clube com a dimensão do Sporting", respondeu o movimento, que aproveitou o longo texto também para criticar os cadernos eleitorais disponibilizados no site dos leões, diz-se, de forma "arcaica". O Dar Futuro ao Sporting informa ainda que vai continuar a recolher assinaturas para reforçar a sua posição, fechando essa janela a 8 de dezembro, quando os verdes e brancos receberem o Moreirense em Alvalade.

"O movimento Dar Futuro ao Sporting informa todos os sportinguistas que solicitará a marcação de uma reunião com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Rogério Alves, para o dia 3 de Janeiro 2020!

O principal objectivo passará pela entrega das assinaturas, para sua validação,e respetiva documentação para marcação de uma Assembleia Geral Comum, com o único ponto da ordem de trabalhos, a destituição dos atuais órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal.

Queremos continuar a dar passos firmes e transparentes durante todo este procedimento, e como tal consideramos que os sócios devem estar ao corrente da situação e saberem que, ao mesmo tempo, tentaremos entregar à mesa toda a documentação já revista e conferida de forma a não restarem dúvidas da nossa boa fé. Olhando sempre para o futuro, o que queremos será que o início de 2020 seja também o primeiro dia do novo Sporting Clube de Portugal.

Durante a última semana fizemos um exaustivo levantamento do número de assinaturas, bem como da documentação fornecida. Contudo, a sua finalização, tornou-se uma tarefa impossível, dada a organização dos cadernos eleitorais disponibilizados no site do Sporting a qualquer sócio. Os cadernos encontram-se formatados num sistema arcaico, sem qualquer motor de busca e divididos em mais de 1.000 páginas. Para além disso, somos bastantes sócios subscritores representando milhares de votos, o que é um "bom problema".

Desta forma, depois desta semana de trabalho, a rever toda a documentação, apenas foi humanamente possível verificar cerca de metade da documentação dos sócios subscritores do pedido de Destituição dos Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal. Relembramos que o movimento se constitui por pessoas que em regime de voluntariado dedicam as suas horas livres a esta causa.

Depois de termos efetuado a primeira recolha de assinaturas, há duas semanas em Paços de Ferreira, não podemos deixar de ressalvar a participação massiva dos sócios do Sporting Clube de Portugal neste movimento e agradecer a todos os que já puderam assinar.

Posto isto, queremos anunciar também, que depois de termos recebido milhares de mensagens de sócios que não conseguiram marcar presença no último Domingo, onde pela primeira vez o Movimento Dar Futuro ao Sporting se apresentou em Alvalade, iremos marcar presença em Alvalade no dia 8 de Dezembro, para o dia de celebração e encerramento desta acção de recolha de assinaturas do movimento. O principal objectivo será continuar a recolher assinaturas de todos os sócios que se queiram juntar para demonstrar a nossa força, mas também esclarecer os sócios, que assim o entendam, no que concerne à justa causa por nós defendida. Acreditamos que por se tratar do jogo dos núcleos conseguiremos agregar sócios de norte a sul do país.

Durante o resto do mês de Novembro e o mês de Dezembro estaremos a rever rigorosamente o resto da documentação fornecida. Temos plena confiança que os elementos que compõe a Mesa da Assembleia Geral cumprirão na íntegra as suas obrigações para com a grande instituição que é o Sporting Clube de Portugal, contudo não queremos que haja qualquer motivo para a descredibilização da documentação fornecida e queremos, mais uma vez, demonstrar que não nos revemos nesta forma amadora de liderar um clube com a dimensão do Sporting CP.

De referir ainda que, apesar de todas as pressões, associação a indivíduos, tentativas de descredibilização, o Movimento Dar Futuro ao Sporting afirma, novamente, para os mais distraídos, que a sua obrigação é única e exclusivamente para com os Sócios do Sporting Clube de Portugal. Mantendo-se assim um movimento totalmente independente de interesses ou segundas intenções.

Os sócios que nos solicitaram a minuta por correio terão também até ao dia 8 de dezembro, para a entregarem presencialmente juntamente com a documentação, ou então para a fazerem chegar por correio para a morada solicitada.

Relembramos também que são os Sócios, e não um órgão eleito pelo atual CD, que irão decidir se existe justa causa ou não para a destituição dos Órgãos Sociais. Os milhares de sócios e votos representados por esta iniciativa confiam na boa prática e utilização dos estatutos do clube por parte desta mesa da AG.

Queremos também anunciar que já temos uma proposta de orçamento alternativa para a realização da AG, contudo após o dia 3 de janeiro, solicitaremos ao PMAG o orçamento, num prazo de 10 dias, para a partir daí, recolhermos fundos diante dos sócios.

Viva os Sócios do Sporting Clube de Portugal!

Viva o SPORTING!

O movimento Dar Futuro ao Sporting

Vamos todos #DarFuturoAoSporting"