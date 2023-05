"Daniel Bragança vai ser o grande reforço do Sporting da próxima temporada"

Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Marítimo, marcado para sábado (20h30) e referente à 32ª jornada da I Liga

Regresso de Daniel Bragança aos treinos após lesão prolongada: "É uma grande notícia. Notei-o muito bem, sem medo. Teve uma recuperação mais lenta. Não vamos arriscar, contamos com ele para a próxima época. Tem muito talento. Vai ser, talvez, o nosso grande reforço da próxima temporada."

Antevisão ao encontro com o Marítimo: "O foco é máximo neste encontro. Temos de aproveitar todos os minutos. Temos de melhorar em relação ao primeiro jogo, não será difícil. Não jogámos bem na Madeira. Foi um momento importante. Vínhamos de uma boa sequência. Houve uma quebra, que nos custou. Essa intermitência foi clara. Temos de melhorar, ganhar, não sofrer golos. Aproveitar este jogo para continuar a trabalhar algumas coisas para que a equipa se torne mais imprevisível."