Daniel Bragança renova contrato com o Sporting: "Agradeço pela confiança"

Médio fica ligado aos leões até 2027.

O Sporting anunciou, este sábado, a renovação de contrato de Daniel Bragança até 2027. É uma prenda de aniversário para o médio que hoje comemora 24 anos. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.

O jovem português sofreu uma lesão grave na pré-temporada e não realizou qualquer jogo esta temporada, tendo voltado aos treinos nas últimas semanas.

"Depois de algum tempo parado, agradeço ao Sporting pela confiança. É um sentimento de muito orgulho poder renovar novamente pelo clube do meu coração. Não foi um ano fácil para mim e depositar esta confiança é mais uma motivação para encarar o próximo ano. Já estou aqui há muitos anos e a responsabilidade faz parte de estar num clube desta dimensão. Já faz parte do meu ADN", referiu, em declarações aos canais oficiais do emblema leonino.

Lesão: "Tive de perceber que só podia trabalhar e focar-me na recuperação para poder voltar a treinar e jogar. Foi difícil, mas já passou. Agora tenho de aproveitar, tendo em conta que já estou bem e a trabalhar integrado, para aproveitar tudo o que o futebol tem de bom e ser feliz."

A recuperação: "Tiveram muita atenção e cuidado comigo. Agradeço ao Sporting, que não acelerou recuperações, o que é importante. São lesões graves e longas e o jogador tem de se sentir bem para voltar a treinar e jogar. O Sporting não forçou a minha reintegração, ouviu-me e percebeu quando é que eu estava pronto. Isso foi muito importante, até a nível psicológico. Agradeço do fundo do coração a todos os que me acompanharam aqui durante todo este tempo, assim como aos Sportinguistas que me enviaram mensagens. Senti esse apoio."

A próxima época: "Vai ser uma pré-época diferente de todas as que tive até hoje porque nunca estive tanto tempo parado. A fome e as saudades são outras porque estive um ano sem jogar e um jogador vive de jogos, treinos, futebol. Vai ser diferente, mas quero seguir tranquilamente, com normalidade. Quero que seja como se nada se tivesse passado. Acho que vou conseguir."

Mensagem aos adeptos: "Estou consciente de que vim de uma lesão, mas isso já foi e vou entrar de forma limpa, sem medos ou inseguranças. Tudo normal. Vou dar o meu melhor para ter a melhor época possível a nível individual e coletivo."