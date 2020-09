Joelson e Daniel Bragança renovam com o Sporting: confira os números

Leões anunciaram esta quinta-feira o prolongamento dos vínculos com duas crias da formação

O Sporting anunciou as renovações de contrato com Joelson Fernandes e Daniel Bragança, duas crias da formação leonina. O processo de ampliação do vínculo com o jovem extremo, de 17 anos, arrastava-se há algum tempo e tinha motivado a despromoção do jogador para os sub-23, sendo previsto que este receba luz verde para regressar ao plantel principal após assinar a renovação. Apurou o nosso jornal que prolonga a ligação aos leões até 2023, com mais dois anos de opção.

Já o médio, que regressou de um empréstimo ao Estoril e que tem sido utilizado por Rúben Amorim nos particulares de pré-temporada, acrescenta um ano ao vínculo anterior (assinou até 2024), não mexendo na cláusula de 45 milhões de euros. Já Joelson fica blindado com uma cláusula de 60 M€, superior aos 45 M€ que o protegiam até então.

Os dois jogadores também deram conta da felicidade por continuarem com o leão ao peito. "Estou muito contente por renovar o meu contrato. Quero agradecer ao Sporting por este momento e pelo que tem feito por mim. Quero continuar a vestir esta camisola por muitos anos", afirmou Joelson, enquanto Bragança falou do orgulho pelo seu percurso no clube: "Tenho muito orgulho do meu percurso até aqui. Todos os esforços que fiz para chegar aqui valeram a pena. Estou muito feliz e é com grande orgulho que renovo o meu contrato. Este é um capítulo muito importante em que vou procurar crescer cada vez mais e afirmar-me. Quero mostrar o meu valor."