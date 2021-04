Daniel Bragança: os recordes nos sub-21, a promessa de Amorim e a renovação

Médio que mostrou a sua melhor versão pelos sub-21, contra a Suíça, tem promessa de minutos para o que falta da Liga NOS. SAD vai rever contrato.

Não é um destaque de proa no Sporting versão 2020/21, mas parece estar a conquistar tudo e todos, vendendo caro cada minuto que joga, entre clube e seleção de sub-21, assim como cada metro do campo que pisa, com números em clara curva ascendente.

Eis a história de Daniel Bragança, o médio a quem Rúben Amorim reforçou, antes de rumar às esperanças de Portugal, a promessa de mais minutos para o que falta da época, o miúdo que deu um recital na primeira fase do Europeu da categoria, disparando nos recordes pessoais no triunfo (3-0) contra a Suíça, e o ativo que deverá, apurou O JOGO, ver o seu contrato revisto no final da temporada.