Daniel Bragança jogou pouco no Sporting mas há um dado que impressiona

Bastidores impressionados com abertura de 28 metros no 1-0 na Taça da Liga. O JOGO analisou os números do médio e encontrou bem melhores noutra Taça, diante do Sacavenense.

Não joga muito, é certo (soma, até ao momento, sete embates oficiais pelo Sporting esta época), mas quando joga... leva a régua e o esquadro para dentro do relvado, ajudando, no meio-campo, a definir uma fase importante do jogo leonino: a transição.

O passe é, neste sentido, o melhor amigo deste protagonista, Daniel Bragança, que na estreia a titular pela equipa principal dos verdes e brancos, diante do Mafra, impressionou tudo e todos quando, aos 64 minutos, levantou uma bola de 28 metros que caiu perfeita no pé esquerdo de Nuno Mendes, ala que depois assistiu Sporar para o 1-0.