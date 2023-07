Daniel Bragança e o regresso após lesão: "Sinto que entrei e nem sequer me lembrei..."

Médio do Sporting falou aos jornalistas este sábado, antes de mais um treino do Sporting, em estágio no Algarve

Regresso: "Tem sido muito bom. Já tinha saudades desta adrenalina do jogo. Senti-me muito bem, tinha muitas saudades e foi bastante bom. Todos sabem o que passei no ano passado, é esquecer um pouco isso. Claro que é sempre especial, apesar de ser um jogo particular. Independentemente de haver novas dinâmicas [na equipa] ou não, estamos a absorver tudo aquilo que o mister quer, a tentar fazer as coisas da melhor maneira. Queremos chegar bem ao início da época."

Perspetivas para a época: "Estamos a preparar a pré-época. O mais importante agora é o jogo com a Real Sociedad e depois é focar logo na primeira jornada do campeonato, em vencer todos os jogos."

Entrada em campo contra o Genk, regresso após lesão: "Para ser o mais sincero possível, tentei abstrair-me disso e focar-me só no jogo. Correu bem. Sinto que entrei e nem sequer me lembrei da lesão que tive."

Carinho das bancadas contra o Genk: "Senti esse carinho. Aliás, senti-o muitas vezes e agradeço por isso. Espero os que os adeptos estejam em máxima força para nos ajudarem este ano."

Provas de confiança de Rúben Amorim: "Foi o mister a dar-me motivação depois de um ano difícil que passei. Sou mais um para ajudar. Deu-me confiança e ânimo depois de tudo o que passei para encarar esta nova época."