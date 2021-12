Daniel Bragança e o Ajax: "Queremos desfrutar, evoluir e ganhar"

Daniel Bragança, médio do Sporting

Declarações do médio do Sporting, em conferência de Imprensa, em antevisão ao duelo diante do Ajax, relativo à última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

Expectativa: "Somos um grande clube. Olhamos para cada jogo com o intuito de vencer. Queremos desfrutar, evoluir e crescer na competição e ganhar. Vai ser um jogo muito difícil. Há aqui grandes equipas. Vamos fazer o melhor para vencer."

Lugar nos oitavos de final: "Muito honestamente estamos concentrados em fazer o melhor contra o Ajax, fazer as coisas bem e depois logo se vê."

Horas pós-dérbi: "O dérbi [contra o Benfica] já foi. Foi um grande jogo da nossa parte. Valeram três pontos e não pensamos muito mais."