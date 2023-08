Daniel Bragança é a dúvida para o regresso ao trabalho do Sporting

Um choque com Nuno Moreira no minuto 22 do Sporting-Vizela debilitou o médio canhoto, que tem estado a trabalhar condicionado

Daniel Bragança é a grande dúvida para o regresso aos trabalhos em Alcochete esta segunda-feira, no arranque da preparação para o Famalicão, embate a disputar no domingo.

