Daniel Bragança deixa mensagem e é acarinhado: "Quem gosta de futebol..."

Médio do Sporting foi operado. Companheiros de equipa deixaram palavras de ânimo.

Daniel Bragança deixou esta terça-feira uma mensagem nas redes sociais, depois de ter sido operado a uma lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida no particular com o Estoril. O médio do Sporting promete regressar em força.

"Obrigado a todos pelo carinho e força que me deram nos últimos dias. A operação correu bem e agora é altura de me focar na fisioterapia para recuperar da melhor maneira possível. Voltarei melhor e mais forte", surge escrito no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Daniel Bragança (@danielbraganca68)

Vários companheiros do internacional sub-21 português reagiram com palavras de ânimo. "Força mágico", escreveu Porro. "Boa recuperação. Quem gosta de futebol gosta de te ver", publicou, por seu lado, Ugarte. Nuno Santos, Tabata e Palhinha, agora no Fulham, também desejaram a melhor das recuperações a Bragança.