Daniel Bragança ainda condicionado no regresso do Sporting ao trabalho

Leões regressaram aos treinos esta segunda-feira

O Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho, com vista ao embate com o Famalicão, agendado para as 20h30 de domingo, em Alvalade e a contar para a terceira jornada do campeonato.

Daniel Bragança, médio canhoto que sofreu um choque com Nuno Moreira no minuto 22 do Sporting-Vizela (3-2), na primeira jornada, não tendo sido convocado para o jogo com o Casa Pia (2-1), na segunda ronda, continuou a realizar treino condicionado. Jeremiah St. Juste mantém-se entregue ao departamento médico.

O Sporting volta a treinar na terça-feira, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.