Daniel Bragança, a adaptação de Gyokeres e a saída de Ugarte: "Estou preparado para ajudar..."

Médio do Sporting falou aos jornalistas este sábado, antes de mais um treino do Sporting, em estágio no Algarve

Como têm visto a adaptação de Gyokeres? "Muito bem. É um reforço. Esperamos que se adapte da melhor maneira, precisamos de jogadores e ele é mais um para ajudar neste plantel."

4x4x2: "Cabe um pouco ao mister fazer e decidir, optar por aquilo que quer para cada jogo. A nós, cabe-nos fazer o que o mister quer da melhor maneira. Ainda é um pouco cedo para falar disso, ainda é muito inicial esta nuance nova."

Impacto da saída de Ugarte? Está preparado para ser o 6 do Sporting? "Eu estou preparado para ajudar a minha equipa e ser mais uma opção para ajudar. Saída de Ugarte? É um grande jogador e era uma grande valia para o Sporting. Fez um grande ano e acho que foi uma merecida recompensa por tudo o que passou aqui. Desejo-lhe toda a sorte do mundo. Agora já não o temos e vamos à luta com o resto dos jogadores."

Alguns jogadores a fazer a primeira pré-temporada com a equipa principal: "Estão a adaptar-se muito bem, este estágio é também para os ajudar. Temos um grupo bastante fácil. Também já passei por isso. Acho que é fácil para eles."

Gyokeres é uma motivação extra para o ataque ao título? "Está a adaptar-se bem, demora o seu tempo. É um novo idioma, um novo país... Acho que tem tudo para correr bem."