Declarações do treinador do Sporting, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Juventus, marcado para esta quinta-feira (20h00) e referente à segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou esta quarta-feira que acredita na reviravolta frente à Juventus e na passagem às meias-finais da Liga Europa, apesar de existir consciência da "grande montanha" que tem de ultrapassar.

"Os jogadores têm plena noção da dificuldade. Vimos muitos jogos da Juventus, têm muita informação, entendem muito bem o que o jogo vai pedir e sabem bem quem vai estar do outro lado. Sabem que não têm feito um campeonato muito bom e, portanto, não lhes passa pela cabeça que vai haver facilidades. Sabemos que vai ser uma grande montanha, mas acreditamos que é possível", sublinhou o treinador da formação leonina.

Em conferência de imprensa de antevisão no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rúben Amorim lembrou que o Sporting já mostrou esta época que, nestes jogos, "supera-se", apresentando muito à-vontade e atrevimento, além das boas sensações de Turim, na primeira mão, onde os lisboetas foram superiores em tudo, com exceção da eficácia.

"Não sei se vai ser o jogo mais importante [da temporada]. As sensações que temos e o facto de o estádio ter esgotado num dia dá a sensação de que é um momento decisivo numa época que tem sido má, há que dizê-lo com franqueza. É um momento marcante da época e sinto que estaremos preparados. Vamos dar uma boa resposta", expressou.

A maior experiência da Juventus, que estará "desde o primeiro minuto em vantagem", obriga o Sporting a ser inteligente na partida e a saber geri-la para poder, "pelo menos, empatar a eliminatória", reforçando a confiança na passagem, apesar das dificuldades.

"Precisamos sempre [de heroísmo] contra estas grandes equipas, mas, acima de tudo, precisamos de consistência e eficácia, que são coisas ao nosso alcance. Se estivermos no nosso máximo, conseguimos passar a Juventus. Precisamos de um bocadinho desse heroísmo, mas também de concentração durante 90 minutos", realçou Rúben Amorim.

A oscilação de resultados no conjunto verde e branco não espelha as exibições que a equipa tem apresentado, na opinião do técnico, sobretudo no campeonato, onde tem estado "sempre a correr atrás", o que altera a "parte mental" em relação à Liga Europa.

"A oscilação não é tão grande como no início, em termos de exibições. Nos resultados, sim. Há muitas formas de explicar essa oscilação, que, no início, teve um impacto muito forte na equipa. Foi isso no campeonato, mas isto é uma história diferente. Temos feito uma boa Liga Europa e estamos prontos para passar a eliminatória", afiançou o técnico.

Também a fazer antevisão à receção aos italianos esteve o médio japonês Morita, que, apesar do jogo "muito desafiante" da última semana, garantiu que o Sporting vai fazer os possíveis para poder "virar" a derrota (1-0) da primeira partida, com muito trabalho.

"É claro que temos confiança para ganhar. Agora, o jogo vai ser em nossa casa e, com a ajuda dos nossos adeptos, vamos fazer o máximo para ganhar", disse o médio.

O Sporting recebe os italianos da Juventus pelas 20:00 de quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em partida da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, com arbitragem do francês François Letexier. Na primeira partida, os italianos venceram 1-0.