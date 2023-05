Custou mas foi: está de regresso o Coates matador

Leão mantém ténue esperança de chegar ao pódio graças ao golo vitorioso do central, aos 90'+4'. Os seus 18 golos na Liga valeram 17 pontos

Custou mas foi. No antepenúltimo jogo da Liga Bwin, a aposta em Coates a ponta-de-lança rendeu uma vitória ao Sporting, com o central leonino a emendar, aos 90'+4', ao segundo poste um cabeceamento de Paulinho para garantir o golo do triunfo sobre o Marítimo. Tratou-se do primeiro da temporada do uruguaio no campeonato, o terceiro no total depois dos dois que faturara diante do Midtjylland: primeiro a evitar uma derrota caseira na primeira mão do play-off, aos 90', depois a abrir caminho para a goleada de 4-0 na Dinamarca.