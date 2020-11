Cristián Borja pode estar a caminho do Palmeiras de Abel Ferreira

Sem espaço no Sporting, Lateral-esquerdo perdeu espaço com Rúben Amorim

Sem espaço com Rúben Amorim, o lateral-esquerdo Cristián Borja deverá deixar o Sporting e reforçar o Palmeiras, equipa comandado no Brasil pelo português Abel Ferreira. O atleta de 27 anos não fez nenhuma partida nesta época pelos Leões e a confirmar-se o acordo, segue por empréstimo para São Paulo. A informação foi avançada este domingo pelo site Goal.

Com passagens pela seleção colombiana, Borja chegou ao Sporting em janeiro do ano passado. Na primeira época, fez 14 jogos; na seguinte, mais 30. Porém, no fim da época passada, acabou a perder espaço com a chegada de Rúben Amorim, que passou a apostar no talento de Nuno Mendes, de 18 anos, uma das revelações da equipa.

Revelado pelo Cortuluá, Borja tem passagens de destaque pelo Santa Fé, também da Colômbia. Por fim, esteve no Toluca, do México, antes de chegar ao clube de Alvalade e assinar um contrato de quatro épocas.

No Palmeiras, o atleta deverá disputar uma posição com o lateral-esquerdo da seleção do Uruguai, Matías Viña, que é constantemente desfalque do Verdão para os compromissos da Celeste. Oficialmente, nem o Palmeiras nem o Sporting pronunciaram-se sobre esta eventual transferência.