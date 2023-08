Crescimento preocupa e Dário Essugo está na porta de saída do Sporting

Rúben Amorim pede solução de empréstimo para o centrocampista por considerar que este precisa de minutos para melhorar compreensão do jogo

Dário Essugo está na porta de saída do Sporting. Os próximos dias serão decisivos para o médio depois de Rúben Amorim ter dado o parecer sobre o jogador após trabalhar com ele em Lagos, na pré-temporada. De acordo com o treinador, o jovem de 18 anos, com enorme evolução física, ainda precisa de maturação competitiva e de maior entendimento do jogo.

Entrada de Hjulmand e polivalência de Morita e Daniel Bragança garantem força na zona mais recuada do miolo, "dispensando" o jovem formado em Alcochete. Venda não está totalmente descartada.

Sabe O JOGO que é na ocupação do espaço sem bola e na tomada de decisão no passe que o treinador mais tem insistido, considerando que Essugo não está pronto para ser opção na equipa principal de forma regular. Daí ter deixado explícito que era vital comprar um novo médio mais defensivo para o lugar que Ugarte abriu.

A chegada de Hjulmand por 18 milhões de euros abrirá, mais cedo ou mais tarde, a porta do onze ao dinamarquês. E a polivalência de Morita e Daniel Bragança garantem que a posição está coberta. Tal como indicou a Hugo Viana em junho quanto a Tanlongo, informando a Direção que o argentino não ia estagiar no Algarve, desta feita o treinador pretende ver Essugo, que requisitou para o estágio, fazendo-o falhar o Europeu de sub-19, ganhar minutos de jogo noutro lado.

A possibilidade de empréstimo na I Liga está a ser avaliada, mas um cenário de venda não foi descartado ainda pelo destaque que o atleta teve ao estrear-se na equipa A aos 16 anos. A equipa B será solução de recurso.