Covid-19 faz mossa no Sporting: clube reforçou sensibilização junto aos seus profissionais

Ao que O JOGO apurou, o camisola 19 está sem sintomas e vai seguir um plano específico para manter a forma. Os leões

estão a ter os máximos cuidados em Alcochete para evitar transmissões

Tiago Tomás contraiu covid-19 e vai falhar os dois próximos compromissos do Sporting, primeiro com o Gil Vicente, no sábado, e depois com o Casa Pia, no dia 22, a contar para a Taça de Portugal.

Depois de ter marcado contra o Penafiel, carimbando o apuramento para a final four da Taça da Liga, o camisola 19 estava bem posicionado para manter a titularidade apesar do regresso de Paulinho. No entanto, o vírus impede que o dianteiro seja chamado por Rúben Amorim, tendo de cumprir um isolamento na sua residência, que só o vai deixar operacional para regressar contra o Portimonense, para a Liga, no dia 29.

Tiago Tomás testou positivo à covid-19 num despiste antigénio, uma prática quase diária em Alcochete, e a covid-19 ficou comprovada depois com um teste PCR. O jogador foi colocado à parte, já não treinou ontem e cumpre agora o isolamento profilático, estando, ao que O JOGO apurou, sem sintomas.

O Sporting vai prescrever um plano de trabalho específico para TT não perder índices físicos, à semelhança do que fez com os restantes casos positivos desde mês.

Tiago Tomás foi o quarto infetado pelo novo coronavírus em dezembro: o primeiro foi Coates, que testou positivo no dia 1, ficando fora do jogo com o Benfica e com o Ajax. Sete dias depois foi a vez de Paulinho que ainda não voltou aos treinos com a equipa, mas que já pode ser opção no sábado, caso esteja negativo para a doença. O jogador falhou o Boavista, partida na qual Coates regressou, e o Penafiel. Ricardo Esgaio ficou a saber que estava infetado no dia 13, cumpre isolamento profilático e, tal como Coates e Paulinho, poderá ir a jogo sem treinar, uma vez que pode deixar a residência no dia 22, data do embate com o Casa Pia para a Taça de Portugal.Esgaio falha o Gil Vicente e também não foi a Penafiel.

Ao que o nosso jornal pôde apurar, o Sporting reforçou a sensibilização junto aos seus profissionais, mas não vai impedir que os atletas estejam com as famílias no período natalício, vendo, com alguma naturalidade, que casos de covid-19 possam surgir, tendo em conta o agravamento da situação pandémica no país, que ontem registou 5137 novas infeções e 69672 casos ativos.

Ainda assim, todos os cuidados estão a ser mantidos para que a situação não se agrave em Alcochete e o período temporal entre as infeções de cada jogador - TT testou positivo dez dias depois de Coates - dá confiança ao clube de que as medidas sanitárias estão a resultar.