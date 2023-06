Coventry de Gyokeres vem a Portugal

Clube inglês fará parte da pré-temporada em solo luso

O Coventry, do avançado pretendido pelo Sporting Viktor Gyokeres, fará parte da pré-temporada em Portugal.

Os ingleses estarão em Portugal de 9 a 17 de julho, anunciou hoje o clube do Championship.

Nessa altura, porém, o Sporting espera já ter resolvida a contratação de Gyokeres.