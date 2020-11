Correio da Manhã: Sobrinho suspeito de investir no Sporting com dinheiro do BESA

Ministério Público suspeita do investimento de Álvaro Sobrinho.

Álvaro Sobrinho está sob suspeita do Ministério Público (MP) de ter investido na SAD do Sporting com dinheiro proveniente do BES Angola (BESA), instituição que presidiu entre 2001 e 2012.

De acodo com o Correio da Manhã, a investigação está centrada na suspeita de que Sobrinho, através da Holdimo, "lavou" em Alvalade 20 milhões de euros, alegadamente desviados do BESA.

De recordar que, na segunda-feira, a SAD do Sporting foi alvo de uma operação de buscas relacionada com a entrada da Holdimo no capital social da sociedade.