Copenhaga vê no Sporting um substituto para Zeca

Clube dinamarquês tem o jogador do Sporting referenciado para o meio-campo. Emblema procura substituto para Zeca, que voltou ao Panathinaikos. Plano do Sporting é vender o grego, que tem recusado voltar a Atenas. Olympiacos e AEK estavam na corrida.

Sotiris Alexandropoulos está referenciado pelo Copenhaga. O internacional grego não conta para Rúben Amorim desde o final do ano de 2022 e a prioridade da SAD é vender o centrocampista contratado o ano passado por 4 M€, sabe O JOGO.

O clube de Diogo Gonçalves perdeu uma das referências dos últimos anos, o luso e internacional grego Zeca, que rumou ao Panathinaikos. Procura uma solução e, apesar de difícil recuperar o investimento, há espaço à negociação. Até aqui, Alexandropoulos tem recusado resolver o seu futuro com as sondagens que tem em mão: o AEK e o Olympiacos têm o jogador referenciado há muito, até porque Alexandropoulos foi um dos grandes destaques da formação do Pana. No entanto, o jogador não tem intenção, neste momento, de voltar a Atenas, preferindo esperar por outras abordagens. Também da Turquia existem interessados, mas nenhuma proposta concreta chegou a Alvalade.

Tal como O JOGO noticiou ontem, Tanlongo é outro dos casos a resolver, mas deverá ser emprestado. O Estoril está interessado no jogador, tenta aferir junto do Sporting as condições do negócio para garantir o argentino.