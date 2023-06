Convocado para o Europeu sub-19, David Monteiro renova pelo Sporting

Lateral de 19 anos terminava a sua ligação com os leões. Daniel Bragança é referência

Convocado para a fase final do Europeu sub-19, David Monteiro teve ontem mais um incentivo na carreira: a renovação de contrato com o Sporting. O lateral terminava a ligação ao emblema de Alvalade, mas vai estender a sua ligação por mais alguns anos.

Em Alvalade desde os seis anos, fez parte da equipa que esta temporada chegou à final-four da Youth League. "Demonstra o voto de confiança do clube em mim e que me vêm com os mesmos olhos desde o primeiro dia em que aqui cheguei. É sempre a mesma responsabilidade, é especial estar aqui e estarei sempre aqui com a mesma ambição", reagiu o jovem que esta época jogou pelos sub-19, sub-23 e equipa B e que tem Bragança como a sua principal referência.