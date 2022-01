Conversações entre Sporting e V. Guimarães por Edwards retomadas hoje

A proposta financeira leonina de oito milhões de euros, mais Bruno Gaspar agora e Gonzalo Plata no verão, é do agrado do V. Guimarães.

O Sporting aguarda ansiosamente pelo desfecho do processo de contratação de Marcus Edwards. No domingo, em dia de jogo, as conversações pararam, mas serão hoje retomadas.

A proposta financeira leonina de oito milhões de euros, mais Bruno Gaspar agora e Gonzalo Plata no verão, é do agrado do V. Guimarães, que continua a analisar, porém, propostas da Premier League inglesa financeiramente mais vantajosas.

A combinação entre dinheiro e jogadores pesa, tal como para os representantes do jogador a valorização que possa ter num clube de Champions...