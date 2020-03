Mathieu continua no Sporting? Rúben Amorim destacou a palavra "fome"

O treinador do Sporting foi questionado sobre o defesa francês, cujo contrato com os leões termina no final desta época

Em final de contrato com Sporting, o futuro de Jérémy Mathieu ainda é uma incógnita. Em conferência de Imprensa, Rúben Amorim foi questionado se iria convencer o defesa francês a ficar em Alvalade e a resposta do treinador foi perentória.

"Isto é o Sporting Clube de Portugal. Os jogadores têm de estar convencidos que querem ficar cá, não é tanto o treinador que tem de os convencer. Eu gostaria de contar com o Mathieu na próxima época, mas estamos num grande clube e quem não tiver vontade de estar cá não estará. E é muito isso que me atrai nos jogadores, a fome que eles têm. Têm de ter fome para jogar no Sporting. Seja o Mathieu, seja outro, o importante é terem muita fome e muita vontade. Esse vai ser um dos grandes critérios do próximo ano", respondeu o treinador do Sporting.