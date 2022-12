Contratar um defesa-central passa a ser prioridade do Sporting

Rúben Amorim assumiu que falta quem jogue de pé direito e a SAD tem urgência em resolver essa lacuna no plantel. Os próximos dias devem trazer novidades com a contratação de mais um defesa destro que possa ser opção logo a partir de janeiro, quando abre a janela de transferências de inverno.

Um defesa central destro, que seja uma alternativa a St. Juste e Neto é nesta altura a grande prioridade do Sporting em termos de reforço do plantel. Rúben Amorim assumiu, na segunda-feira passada, a lacuna no plantel e a SAD verde e branca está empenhada em encontrar rapidamente uma solução.

Aliás, segundo O JOGO apurou, essa contratação deverá estar iminente. O clube deseja ter o mais cedo possível um jogador a trabalhar no plantel e, desse modo, garantir que possa ser inscrito logo no início de janeiro, quando reabre o mercado de transferências.