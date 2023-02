Contratação de Jovane à espera de validação da FIFA: "Houve uma série de incidentes"

O diretor desportivo do Valladolid, Fran Sánchez, explicou que o acordo com Jovane Cabral foi assinado às 20h30 e preparada a devida documentação, "mas houve uma série de incidentes e falhas informáticas que impediram de confirmar a contratação"

O Valladolid aguarda que a FIFA valide a contratação do futebolista cabo-verdiano Jovane Cabral, por empréstimo do Sporting, que entrou "no prazo e na forma, cumprindo horários e documentação", apesar de "alguns incidentes", refere esta quinta-feira o clube.

O diretor desportivo do Valladolid, Fran Sánchez, explicou que o acordo com Jovane Cabral foi assinado às 20:30 e preparada a devida documentação, "mas houve uma série de incidentes e falhas informáticas que impediram de confirmar a contratação".

Fran Sánchez está confiante de que a decisão da FIFA será comunicada "antes do fim de semana" para poder incorporar o avançado no plantel, tal como aconteceu com Cyle Larin e Darwin Machís, além de Amallah e Hongla.

A estes juntar-se-á ainda, se tudo continuar pelas vias estabelecidas, Malsa, uma vez que "foi feito um acordo com uma equipa estrangeira para a sua transferência com opção de compra", prevendo-se que a sua contratação seja feita nas próximas horas.

Jovane Cabral foi ponderado pelo Valladolid face às saídas de última hora de Sergi Guardiola, cuja oferta foi concretizada pelo Cádiz, e de Shon Weissman, que pediu para sair para o Granada, após a última jornada, para ter mais minutos.

"Perguntei ao Sporting e a alguns profissionais que trabalharam com ele sobre o Cabral e achámos que era uma grande oportunidade para o clube, porque ele é poderoso e pode jogar na frente ou na ala, tendo em conta que a equipa ficou com dois atacantes: Sergio León e Larin", detalhou.

Jovane Cabral, de 24 anos, volta a ser emprestado pelo Sporting após ter sido cedido à Lazio na segunda metade da época passada, tendo feito apenas quatro jogos e um golo pela equipa italiana.

Na presente temporada, Jovane Cabral foi integrado no plantel do Sporting, tendo participado em nove jogos, antes de ser emprestado ao Valladolid, que segue no 17.º lugar da Liga espanhola, com 20 pontos, primeiro acima da linha de despromoção.