"Contra todos" e "o sonho continua": jogadores do Sporting nas redes sociais

O Sporting não foi além de um empate (1-1) na receção ao Moreirense, jogo da ronda 26 da Liga NOS, e assim viu diminuir a vantagem para o FC Porto, segundo colocado, para seis pontos.

Na sequência da partida, Pedro Porro, lateral espanhol dos leões, deixou uma mensagem nas redes sociais. "Até ao fim com todos e contra todos. O sonho continua e com vocês é tudo mais fácil", pode ler-se no Twitter.

Outros jogadores deixaram também mensagens nas redes sociais, como Coates. "Muita confiança nesta equipa. Já com foco no próximo jogo", pode ler-se no Instagram do uruguaio.

João Mário, por seu lado, escreveu: "Seguimos juntos, mais unidos do que nunca. O sonho continua".