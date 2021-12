Continuidade de Plata no Valhadolid depende do treinador: "Cometeu um erro"

Fran Sánchez, diretor-desportivo do clube, elucida que conversou com o Sporting, afirma que pretende manter o canhoto, mas será Pacheta a decidir se utiliza ou não o jogador

O acidente provocado por Gonzalo Plata, fazendo dois feridos face à colisão com um táxi, está na ordem do dia em Espanha. Fran Sánchez, em conferência de Imprensa, foi duro com o jogador cedido pelo Sporting e diz que a sua continuidade no Valhadolid dependerá do treinador Pacheta. "Falei com o Sporting. O que aconteceu é muito grave e estou convicto de que vai aprender. É um miúdo muito novo, vem de uma cultura diferente. O clube vai sancioná-lo de forma muito dura, mas qualquer pessoa merece uma segunda oportunidade", disse o diretor-desportivo aos jornalistas.

"O Plata ouviu palavras muito duras no balneário por parte da direção desportiva, do corpo técnico e dos próprios colegas. Ficou a chorar e muito arrependido. O meu ponto de vista não é prescindir do Plata, mas é o Pacheta que decidirá se joga ou não. O jogador quis dar a cara e gostava que o apoiassem", solicitou, adiantando ter conversado com Ronaldo, o Fenómeno, presidente do emblema: "Ele ficou preocupado, mas não posso estar com uma metralhadora à porta das discotecas para ver quem entra e quem não entra. Os jogadores são maiores de idade e o Gonzalo cometeu um erro. A decisão desportiva cabe ao treinador, se jogará ou não."

Plata já marcou presença no treino de hoje, mostrando-se recuperado do choque e dos ferimentos que sofreu no embate na madrugada de quarta-feira. O acidente terá sido influenciado por embriaguez, pois o equatoriano circulava com o dobro da taxa de alcoolemia permitida em Espanha.