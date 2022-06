Conselhos para uma promessa do Sporting: "Não pode estar sempre à espera da bola"

Fatawu é um jovem ganês de 18 anos.

Fatawu Issahaku não foi titular na derrota que o Gana sofreu ontem com o Japão, por 4-1, nas meias-finais da Kirin Cup, a disputar naquele país asiático. O extremo do Sporting entrou apenas aos 68", quando os nipónicos venciam já por 2-1, mas tanto ele como Afena-Gyan (orientado por José Mourinho na Roma), que entrou ao mesmo tempo, não conseguiram ter impacto positivo na exibição das estrelas negras, que acabaram goleadas e, como tal, vão discutir com o Chile o terceiro lugar do torneio, na terça-feira.

Fatawu já fora suplente no jogo anterior, com a Rep. Centro-Africana (1-1), depois de ter sido titular no triunfo por 3-0 sobre Madagáscar. Nesse encontro foi ele o mais rematador da equipa, mas revelou vários pormenores que precisa de melhorar, de acordo com o que disse a O JOGO o jornalista Owuraku Ampofo.

"Ele precisa de trabalhar melhor os seus movimentos. Tem que usar a sua velocidade para se desmarcar à frente das defesas e não estar sempre à espera que a bola lhe chegue aos pés. Por outro lado, também precisa de jogar mais por fora e não estar sempre a fletir para dentro, para o meio da multidão", analisou o jornalista do "Joy".

Aos 18 anos, Fatawu fez já 10 partidas na seleção principal do Gana.