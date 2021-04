Conselho de Disciplina confirma sexto amarelo e não castiga Palhinha

Recorde-se que o cartão que o médio viu no Bessa originou um recurso apresentado pelo Sporting.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta terça-feira que o cartão amarelo visto por Palhinha no decorrer do encontro com o Famalicão, do passado domingo, é o sexto do médio no campeonato.

Recorde-se que o internacional português viu o quinto cartão no Bessa, frente ao Boavista, antes do dérbi com o Benfica. Foi, por isso, punido com uma partida de castigo pelo CD, decisão essa que foi suspensa após uma providência cautelar apresentada no Tribunal Central Administrativo do Sul.

Em março passado, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou procedente o recurso apresentado pelo jogador contra a decisão do Conselho de Disciplina (CD) da FPF em punir João Palhinha com um jogo de suspensão, clarificando depois que o cartão em questão mantinha, mas que a sanção decorrente, de um jogo de suspensão, ficava sem efeito.

Palhinha, posto isto, não cumpriu qualquer jogo de castigo depois de cumprir a série de cinco amarelos no campeonato.