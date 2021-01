João Palhinha ficou desolado com o amarelo no Bessa

Médio do Sporting está fora do dérbi com o Benfica

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF, conhecido esta quarta-feira, confirma o castigo de um jogo a Palhinha na sequência do cartão amarelo visto pelo médio frente ao Boavista.

Apesar do recurso dos leões, é certo que Palhinha está fora do dérbi com o Benfica, jogo grande da próxima ronda da I Liga.