Conhecidos todos os vencedores dos Prémios Stromp: veja a lista

O Sporting anunciou esta sexta-feira todos os vencedores dos Prémios Stromp, conceituados galardões do universo do emblema leonino que "distinguem atletas, treinadores, dirigentes, sócios ou funcionários que se destacam ao serviço do emblema de Alvalade e do desporto nacional".

Os galardões serão entregues aos vencedores ao longo dos próximos dias e de forma individual, devido à pandemia de covid-19.

João Palhinha e Pedro Gonçalves vão receber o prémio para futebolista do ano, sucedendo a Sebastián Coates. O grupo de adeptos do clube vai distinguir ainda Rúben Amorim e Frederico Varandas.

Do plantel principal de futebol, além do médio João Palhinha e do avançado Pedro Gonçalves, que se sagrou o melhor marcador da edição 2020/21 da I Liga, são também agraciados o defesa central Gonçalo Inácio, com o prémio revelação, que vai partilhar com o jogador de futsal Zicky Té, o médio Dário Essugo, com o galardão academia, e Rúben Amorim, como treinador do ano.

O presidente Frederico Varandas vai ser distinguido como o dirigente do ano, numa lista de premiados que integra ainda Dolores Aveiro, a mãe do futebolista Cristiano Ronaldo, com o prémio dedicação.

Prémios por escolha (decididos pelos membros do Grupo Stromp)

O Atleta do Ano - Jorge Fonseca (judo)

A Atleta do Ano - Patrícia Mamona (atletismo)

Futebolista - João Palhinha e Pedro Gonçalves (futebol)

Revelação - Gonçalo Inácio (futebol) e Zicky Té (futsal)

Academia - Dário Essugo (futebol)

Técnico do Ano - Rúben Amorim (futebol)

Coordenador (a) - Ana Sofia Reigoto (voleibol)

Especial Funcionário - José António (Área de Sócios)

Sócio - Carlos Alberto Sevilha (Núcleo SCP do Seixal)

Dedicação - Dolores Aveiro

Dirigente - Frederico Varandas

Especial Formação - Academia Sporting

Saudade - João Gomes Nunes e Carlos Coutinho

Prémios por inerência (destinados a atletas do Sporting medalhados em Jogos Olímpicos, Mundiais ou Europeus)

Mundial - João Matos (futsal)

Mundial - Pany Varela (futsal)

Mundial - Erick Mendonça (futsal)

Mundial - Pauleta (futsal)

Mundial - Tomás Paçó (futsal)

Mundial - Miguel Ângelo (futsal)

Mundial - Teresa Bonvalot (surf)

Mundial - André Nunes (ginástica)

Mundial - equipa feminina de goalball

Mundial - equipa masculina de goalball

Mundial - Tiago Abiodun (ténis de mesa)

Europeu - equipa masculina de hóquei em patins

Europeu - equipa masculina de futsal

Europeu - Filipe Martins (hóquei em patins)

Europeu - Cláudia Vicente (hóquei em patins)

Europeu - Sofia Moncóvio (hóquei em patins)

Europeu - Ana Catarina Ferreira (hóquei em patins)

Europeu - Rita Batista (hóquei em patins)

Europeu - Tiago Petrony (futebol de praia)

Europeu - Rodrigo Pinhal (futebol de praia)

Europeu - João 'Von' Gonçalves (futebol de praia)

Europeu - Vicente Pereira (natação)

Europeu - André Almeida (natação)

Europeu - João Vaz (natação)

Europeu - Diogo Matos (natação)

Europeu - João Soldado (ténis de mesa)

Europeu - Auriol Dongmo (atletismo)

Europeu - João Costa (tiro)