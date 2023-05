Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-1 sobre o Marítimo, na 32.ª jornada da I Liga.

Confusão no final: "Toda a gente quer ganhar, surge a confusão, como já aconteceu noutros campeonatos. Eu, como fui expulso há pouco tempo, tinha isso na cabeça e tentei ser a pessoa mais calma dali, o que não costuma acontecer. Vejo o que aconteceu com normalidade. Temos de compreender o que fizeram os jogadores."

Duelo com o Benfica: "O que me dá confiança é o nosso trajeto. Da mesma forma que estou à espera que tenhamos um jogo menos conseguido, nos jogos grandes estamos sempre bem. Esta equipa está lá e vai estar preparada para o Benfica. Não me interessa a festa [eventual festejo do Benfica]. Mas sabemos o significado disso para os adeptos do Sporting."

Bellerín vai ficar na próxima época, já decidiu? "Ele vai ser informado primeiro que vocês. A estratégia do jogo não o ajudou hoje. Estou muito contente com ele."