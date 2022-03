"Confusão no clássico? Temos de dar um exemplo melhor, os jogadores são homenzinhos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao duelo frente ao FC Porto, em Alvalade, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Sobre a confusão no último clássico: "Não tive nenhuma conversa com os jogadores sobre isso. Tem de ser um jogo tranquilo, aquilo não pode voltar a acontecer. Queremos jogar o jogo pelo jogo, quem ganhar o jogo fica com vantagem, depois há outro jogo ainda. Temos de dar um exemplo melhor do que foi o último jogo no Dragão. É tão claro que temos que ser melhores nesse aspeto... os jogadores são homenzinhos, percebem isso."

Golos fora não contam. Preocupação em não sofrer? "Talvez na segunda mão isso possa conta no desenrolar do jogo e pode ter influência. Mas a nossa ideia é sempre marcar golos e não sofrer. São duas equipas que querem sempre mais. Terá mais efeito na segunda mão esse fator."