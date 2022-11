Confusão no Famalicão-Sporting

O Sporting está a visitar o Famalicão, em jogo da 13.ª jornada da Liga Bwin. Mesmo antes do apito para o intervalo, Matheus Reis fez uma entrada dura sobre Puma Rodríguez e o jogador famalicense não gostou, com ambas as equipas a envolverem-se em momentos de muita confusão.

Assista ao lance: