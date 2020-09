Explorar a falta de oportunidades de venda de Paulinho no fim do mercado era objetivo

Rúben Amorim colocou o avançado do Braga no topo das preferências, mas a recente tensão entre os clubes hipoteca acordos

Contratar Paulinho, avançado do Braga, sempre foi, como O JOGO oportunamente deu conta, a grande prioridade do Sporting numa ótica de satisfação do desejo de Rúben Amorim em dotar o ataque com o seu antigo pupilo nos arsenalistas, mas a verdade é que por questões políticas tal dificilmente irá acontecer.