Marcus Edwards reforça Sporting. Confira os detalhes da transferência

Esquerdino troca Vitória de Guimarães pelos atuais campeões nacionais

O Sporting confirmou, ao início da madrugada, a contratar de Marcus Edwards, esquerdino que chega a Alvalade oriundo do Vitõria de Guimarães.

O jogador inglês envergará a camisola número 23. Segundo comunicado do Vitória de Guimarães, a transferência fez-se pelo valor de 7.670.000€ - correspondente aos 50% dos direitos económicos -, além de um bónus que pode atingir um total de 500 mil euros.

Edwards, de 23 anos, chegou ao Vitória de Guimarães em 2019/20, proveniente do Tottenham, que o tinha cedido aos holandeses do Excelsior, em 2018/19, e ao Norwich, em 2017/18.

O internacional sub-17 e sub-19 por Inglaterra tinha contrato com os vimaranenses até ao fim da época de 2023/24, com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Nos 96 jogos disputados ao serviço do emblema minhoto, o extremo marcou 20 golos.

Comunicado do V. Guimarães



A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD para a transferência do jogador Marcus Edwards, pelo valor de 7.670.000€ correspondente aos 50% dos direitos económicos detidos por esta Sociedade. O acordo contempla ainda bónus que podem atingir um total de 500.000€, mediante objetivos desportivos a atingir pelo Sporting CP.

A este valor acresce a cedência imediata e definitiva de Bruno Gaspar, passando o Vitória a ser detentor da totalidade dos direitos económicos do lateral-direito, tendo o Sporting assumido os custos relativos à desvinculação do jogador e ao seu regresso ao D. Afonso Henriques até junho de 2026.



O Vitória recebe ainda o extremo Geny Catamo por empréstimo válido até final da temporada, salvaguardando preferência para extensão do vínculo com o internacional moçambicano para 2022/23.



De igual modo, o acordo inclui um direito de preferência e exclusividade para a transferência definitiva - a partir da época 2022/23 - do jogador Gonzalo Plata, sendo válida para outro(s) jogador(es) do Sporting CP caso não seja exercida pelo internacional equatoriano.



No âmbito da transferência de Edwards o Vitória assegurou ainda, junto do Tottenham Hotspur Football Club, 10% de uma mais-valia futura a receber pelo clube londrino, tendo este prescindido também da compensação ao abrigo do chamado mecanismo de solidariedade.



O Vitória deseja a Edwards as maiores felicidades para esta etapa da sua carreira."