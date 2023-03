Confirmadas as datas dos jogos do Sporting com a Juventus

Primeiro jogo, em Turim, disputa-se a 13 de abril. A segunda mão, em Alvalade, está marcada para 20 de abril.

Estão confirmadas as datas para os jogos dos quartos de final da Liga Europa. O Sporting, como se sabia, jogará a primeira mão fora de casa, em Turim, e será no dia 13 de abril, às 20h00. No dia 20 do mesmo mês recebe a Juventus, em Alvalade, também às 20h00.

O único jogo que não se jogará às 20h00 é o Feyenoord-Roma (13 de abril, 17h45).

Primeira mão (13 de abril)

Feyenoord-Roma, 17h45

Manchester United-Sevilha, 20h00

Juventus-Sporting, 20h00

Bayer Leverkusen-Saint-Gilloise, 20h00



Segunda mão (20 de abril)

Sevilla-Manchester United, 20h00

Sporting-Juventus, 20h00

Saint-Gilloise-Bayer Leverkusen, 20h00

Roma-Feyenoord, 20h00