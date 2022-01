Confira os onzes iniciais de Santa Clara e Sporting na abertura da ronda 17

Partida com início às 18h30 de Portugal continental.

O Sporting apresenta uma alteração na equipa inicial, frente ao Santa Clara, tendo como comparação o anterior jogo do campeonato, frente ao Portimonense (3-2). Infetado com covid-19, Gonçalo Inácio é rendido na defesa por Neto.

No Santa Clara, destaque para a titularidade de Morita. O médio japonês, tal como O JOGO já informou, está a caminho do Hull City, do segundo escalão inglês.

Onze do Santa Clara: Marco; Pierre Sagna, João Afonso, Boateng e Mansur; Anderson Carvalho, Lincoln e Morita; Jean Patric, Rui Costa e Cryzan.

Suplentes: Ricardo Fernandes, Bouldini, Rúben Oliveira, Paulo Henrique, Tassano, Romão, Nené, Mohebi e Ricardinho.

Onze do Sporting: Adán; Neto, Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Palhinha, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia.

Suplentes: João Virgínia, Feddal, Tabata, Ugarte, Rúben Vinagre, Tiago Tomás, Daniel Bragança, Nazinho e Gonçalo Esteves.