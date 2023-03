Confira os onzes iniciais de Arsenal e Sporting para a decisão na Liga Europa

Confira as equipas iniciais de Arsenal e Sporting para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, com início às 20h00.

Sem Coates, castigado, Rúben Amorim aposta em Diomande para a defesa. O jovem, contratado ao Midtjylland, após empréstimo ao Mafra, compõe o setor recuado com St. Juste e Gonçalo Inácio.

Matheus Reis ocupa-se do flanco esquerdo, com Nuno Santos no banco. Já Morita, também ele a cumprir um jogo de castigo, é rendido no meio-campo por Pedro Gonçalves, que assim recua no terreno e deixa um ataque composto por Edwards, Paulinho e Trincão.

No Arsenal, destaque para a titularidade de Fábio Vieira, tal como tinha acontecido no primeiro jogo, em Alvalade.

Onze do Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel e Zinchenko; Nelson, Jorginho, Xhaka e Fábio Vieira; Martinelli e Gabriel Jesus.

Suplentes: Matt Tuner, James Hillson, Rob Holding, Jakub Kiwior, Martin Odegaard, Thomas Partey, Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe, Kieran Tierney, Leandro Trossard, e Ben White

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Gonçalo Inácio e Diomande; Esgaio, Ugarte, Pedro Gonçalves e Matheus Reis; Edwards, Paulinho e Trincão.

Suplentes: ​​​​​​​Franco Israel, Sotiris Alexandropoulos, Arthur Gomes, Jovane Cabral, Youssef Chermiti, Dário Essugo, Fatawu, Mateus Fernandes, Neto, Nuno Santos, Rochinha e Mateo Tanlongo.