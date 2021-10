Confira o onze provável do Sporting para o encontro com o Besiktas

Rúben Amorim assumiu que se Porro estiver operacional é ele quem joga início. Coates volta a ser o líbero, Feddal vai ladeá-lo à esquerda e Neto deve ganhar o lugar a Inácio

Porro sofreu uma entorse traumática num tornozelo, mas viajou com a comitiva para Istambul, mostrando melhorias de um problema contraído com Os Belenenses na Taça de Portugal e que o levou a treinar de forma condicionada no domingo.

Ontem, durante o período aberto à Imprensa viu-se um jogador animado e sem denotar problemas físicos. Mesmo sem ver o restante preparo, que teve, certamente, mais duelos físicos, o espanhol de 22 anos está em condições de jogar. "Vai fazer um teste hoje [ontem], no relvado", anunciou Rúben Amorim, crente de que poderá ter o lateral: "Se estiver em boas condições será ele a jogar."

No centro da defesa, Feddal deve passar da posição de líbero para central canhoto, já que Coates regressa à equipa. Neto tem sido gerido fisicamente e a experiência pode valer-lhe um lugar na direita face a Gonçalo Inácio, que voltou à equipa na sexta-feira depois de sofrer uma entorse na tibiotársica direita.

Eis o onze provável do Sporting para o jogo (17h45) desta terça-feira, frente ao Besiktas:

Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Sarabia, Paulinho e Pedro Gonçalves.