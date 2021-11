Confira o onze escolhido por Rúben Amorim para o Sporting-Dortmund na Liga dos Campeões

Confira as equipas iniciais de Sporting e Dortmund para o encontro do Grupo C da Liga dos Campeões, com início às 20h00.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; Porro, Palhinha, Matheus Nunes e Matheus Reis; Pedro Gonçalves, Paulinho e Pablo Sarabia.

Suplentes: André Paulo, João Virgínia, Tabata, Nuno Santos, Neto, Ugarte, Tiago Tomás, Esgaio, Daniel Bragança e Flávio Nazinho.

Onze do Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Pongracic, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Reinier, Reus, Brandt; Malen.

Suplentes: Hitz, Ostrzinski, Zagadou, Dahoud, Passlack, Tigges, Can, Schulz, Dahoud.