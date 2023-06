Confiança em Gyokeres: Sporting acredita chegar a entendimento com o jogador

Everton vai apresentar uma proposta formal esta semana, mas Sporting mantém total foco na contratação do avançado, que está ainda concentrado na seleção sueca.

Gyokeres é o alvo do Sporting para o ataque e os esforços da SAD estão a ser canalizados para a contratação do avançado sueco, de 25 anos. A confiança no sucesso da operação é inabalável.

A estrutura liderada por Frederico Varandas está confiante na concretização do negócio dentro de pouco tempo, de modo a ter o jogador à disposição de Amorim no início dos trabalhos, mas também sabendo que fechando essa contratação poderá abrir espaço a outros negócios. O treinador e Hugo Viana, diretor desportivo, estão de férias no Algarve e mantêm-se em contacto relativamente às movimentações de mercado. O plano do Sporting é convencer Gyokeres do papel fundamental que terá na equipa e, como o presidente Frederico Varandas disse em entrevista, haverá liquidez para cumprir as demandas do Coventry, que podem atingir os 20 milhões de euros.

Focado na Suécia e no jogo de amanhã diante do líder do Grupo F, a Áustria, Gyokeres recusou conversas sobre mercado, atirando para o início do seu período de férias a decisão quanto ao futuro. O avançado descarta ficar no Coventry, com quem tem contrato até 2024, e espera por abordagens de clubes de topo da Premier League, que, até aqui, não existiram. Sean Dyche, treinador do Everton, comunicou que precisa de um avançado para reforçar o elenco dos Toffees e o clube apresentará uma proposta esta semana por Gyokeres.