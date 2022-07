Condicionado no pós-Villarreal, Nuno Santos já voltou ao trabalho

Nuno Santos cumpriu a segunda época no Sporting

Extremo saiu do último encontro de preparação com queixas musculares, mas problema obrigou a cuidados mínimos. St. Juste continua de fora

Rúben Amorim recebeu uma boa notícia no treino matinal do Sporting neste domingo. Nuno Santos, condicionado após o encontro com o Villarreal, já está recuperado e trabalhou sem limitações.

Tendo saído do jogo com queixas musculares, Nuno Santos tinha feito neste último sábado trabalho de recuperação, mas problema era mínimo e o jogador poderá entrar nas contas de Amorim para o particular contra a Roma.

Jeremiah St. Juste, que está a contas com uma entorse traumática no tornozelo direito, continua a fazer tratamento e trabalho de ginásio.