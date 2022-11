"Concordo em absoluto com o que Varandas disse. O Benfica é o protegido de uma nação"

Soares Franco, Carlos Severino e Bernardes Dinis concordam com a intenção de Varandas renovar com o treinador. A O JOGO, o trio de ilustres considera que as palavras de Frederico Varandas em relação ao Benfica não aumentam a crispação e que as críticas à Juve Leo são em linha com as últimas intervenções.

Na entrevista à "RTP", anteontem, Frederico Varandas informou que está "em cima da mesa a renovação" com Rúben Amorim e que o treinador "sabe o que a Direção pretende ir além de 2024".

Esta declaração de intenções tem o aplauso de ilustres do Sporting, entrevistados por O JOGO. "A estabilidade de uma equipa técnica é fundamental para o sucesso. O Rúben é um jovem treinador, promete muito e é de manter", afirma Filipe Soares Franco, presidente do clube de 2005 a 2009.