"Conceição já marcou o futebol muito mais do que eu, mas sou mais novo"

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o FC Porto, marcado para as 18h00 de domingo.

Duas semanas após o jogo da Taça da Liga: "As duas equipas preparam este jogo da mesma forma como prepararam a Taça da Liga. Este é um jogo igualmente importante. Será muito competitivo como sempre, mas esperamos ganhar desta vez."

Otávio é baixa no FC Porto: "Faço questão de não falar das ausências da minha equipa, também não vou falar das dos outros clubes. Será um FC Porto forte, assim como será sempre um Sporting forte, seja com que jogadores forem. Otávio é importante. Vamos retirar as características do Otávio e ver quem possa fazer essa posição."

Amorim e Conceição, dois treinadores marcantes no futebol português e o saldo entre ambos: "Eu acho que o Sérgio já marcou muito mais que eu marquei, mas eu também sou mais novo, somos os dois jovens, mas um mais jovem e outro com mais sucesso. Lembro-me que quando iniciei no Braga eu tinha a vantagem, agora é ele. Acredito sempre que podemos vencer o próximo jogo. Nas vezes que o FC Porto não conseguia ganhar ao Sporting, se calhar não jogávamos tão bem como hoje. Temos tido uma evolução do primeiro para o segundo e para agora. Não entra nas contas. Os jogadores mal veem futebol, quanto mais estatísticas sobre futebol. Da mesma forma que empatámos no Dragão, não me senti nada completo porque só defendemos. Contra o FC Porto não temos vencido, mas temos jogado bem. Temos de juntar as exibições aos resultados. Acredito que amanhã podemos dar a volta a essa situação."