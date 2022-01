Sporting reage em comunicado à ameaça da UEFA: garante ter dívida paga e admite recurso

SAD do Sporting emitiu um comunicado na noite desta terça-feira

Depois de fonte oficial ter garantido a O JOGO que o Sporting não tem qualquer dívida para com a Sampdória, a propósito da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, a SAD emitiu um comunicado assegurando que não há risco de exclusão das provas europeias, ao contrário do que informou a UEFA.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD vem por este meio esclarecer que não há qualquer risco de potencial exclusão das competições europeias e que se encontra empenhada, como sempre, na defesa dos interesses superiores do Clube", assegura.



"No passado dia 3 de dezembro, a First Chamber do Club Financial Control Body da UEFA tomou a decisão de aplicar à Sporting SAD uma multa no montante de 250.000 euros e de indicar que a Sporting SAD teria de pagar a quantia de 1.527.000 euros devida à UC Sampdória, sob pena de exclusão da competição europeia de clubes para que se qualificasse nas próximas três épocas. Esta decisão foi objecto de recurso interno para o Appeals Body do mesmo organismo, que optou por manter as sanções aplicadas em primeira instância. Importa sublinhar que não só o montante em causa se encontra pago, como aliás a totalidade da dívida perante o referido clube italiano encontra-se integralmente paga desde o dia 11 de janeiro", vinca a SAD leonina.

O organismo, recorde-se, advertiu o Sporting para uma possível exclusão das competições da UEFA nas próximas três épocas. Para evitarem tal cenário, os leões, já multados em 250 mil euros, têm de apresentar prova de regularização de dívidas até final do mês. A UEFA rejeitou um apelo do Sporting em relação a uma dívida à Sampdória: os italianos reivindicam um valor pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, que o Sporting considerou não ter de pagar face à rescisão do contrato inicial do médio após a invasão a Alcochete.



"Por essa razão, a sanção de potencial exclusão das competições europeias não encontra cabimento e não poderá ser aplicada. Em todo o caso, informamos que da decisão hoje adoptada cabe recurso para o CAS, possibilidade que a Sporting SAD irá analisar logo que lhe sejam fornecidos os fundamentos da decisão, tendo em conta que, não obstante o pagamento integralmente realizado afastar definitivamente o risco de exclusão das competições europeias, continua a discordar profundamente das sanções aplicadas e do processo que conduziu a esta decisão, remata.

