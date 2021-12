Como jogou o Sporting na Luz: Chef Matheus Nunes cozinhou banquete

UM A UM >> Análise individual aos jogadores do Sporting com o dérbi com o Benfica, na Luz (1-3), na 13ª jornada da Liga Bwin

Adán 6

Saiu da Luz sem uma grande defesa e com duas bolas nos ferros, mas fez sentir a sua presença com saídas dos postes, manchas e um par de defesas de média dificuldade (10' e 62'). No golo sofrido ainda se atirou, mas não chegou...



Neto 7

Duro, mas sempre leal, impôs respeito e foi exemplo de abnegação e dedicação para os colegas, a jogar sempre no limite. Vários cortes importantes.



Gonçalo Inácio 7

Patrão na ausência de Coates, emulou o capitão na liderança e na tranquilidade com que aborda o jogo, tal como na eficácia defensiva. Além dos muitos cortes revelou frieza e inteligência a sair a jogar. Deu início, do lado direito e a descarregar em Esgaio no flanco oposto, ao terceiro golo da equipa.



Feddal 6

Entrou mal, a adiantar a bola e a varrer João Mário no primeiro minuto, o que lhe valeu um amarelo que o condicionou o resto do jogo. Foi cumprindo até sair por lesão muscular.



Pedro Porro 6

Fez o primeiro remate do jogo e canalizou as saídas de jogo para o seu lado. Tabelou com Pote na jogada do 1-0, mas foi Batido por Pizzi no golo rival. Exibição intermitente.