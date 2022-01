"Como eu queria gritar na tua cara, Lucílio": Pedro Silva festeja conquista do Sporting

Antigo defesa brasileiro recorreu às redes sociais.

Pedro Silva, defesa que representou o Sporting entre 2007 e 2010, recorreu às redes sociais para celebrar a conquista da Taça de Portugal pelo emblema leonino, que este sábado triunfou sobre o Benfica por 2-1, após reviravolta, deixando uma grande "bicada" a Lucílio Baptista, árbitro do polémico duelo entre ambas as equipas em 2009, a contar para a mesma competição, no qual o antigo árbitro assinalou uma grande penalidade a favor do Benfica, expulsando o ex-lateral dos leões.

"Como eu queria gritar na tua cara, Lucílio. É campeão. Ninguém tira esta Taça", escreveu.

Inicialmente, o brasileiro tinha deixado uma provocação maior: "Chupa Lucílio". Entretanto, apagou tal afirmação.